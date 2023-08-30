Российские бизнесмены побывали на заводе «Нур» и посмотрели курорты Джалал-Абада

Во второй день визита в Джалал-Абадскую область российская бизнес-делегация побывала на предприятии «Нур» и осмотрела курортные зоны. Об этом сообщил Российско-Кыргызский фонд развития.

«Мы увидели большой интерес к реализации проектов промышленной кооперации между российскими и кыргызскими предпринимателями. Нам важно, что бизнес-миссия российских компаний проходит на юге. Мы стараемся делать акцент на развитии именно регионов страны — это новая ответственность в работе фонда. Российские предприниматели убедились в большом потенциале наших малых городов. Это станет хорошим подспорьем для формирования крупных инвестиционных проектов в регионах КР», — отметил председатель правления РКФР Артем Новиков.

Одним из участников встречи с гостями из РФ стал представитель строительной компании «Эльбрус» Нурдин Эсен уулу. Он рассказал, что компания строит гидротехнические сооружения, малые ГЭС, деривационные каналы. Для финансирования проектов обратились в РКФР.

«У лидеров наших государств прекрасные отношения. Есть механизмы взаимодействия межправкомиссии и между различными бизнес-структурами, которые уже давно здесь работают. Поэтому непреодолимых преград в нашем сотрудничестве нет», — подчеркнул начальник управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов.