Эльвира Сурабалдиева встретилась с представителем УВКПЧ ООН

Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева встретилась с главой регионального отделения Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) для Центральной Азии Ришардом Комендой. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Стороны обсудили ситуацию с правами человека в республике, совместные проекты и актуальные вопросы сотрудничества кабмина с региональным отделением УВКПЧ ООН в Бишкеке.

В частности, достигнута договоренность о совместной работе над концепцией создания регионального центра для молодежи, повышении потенциала координационного совета по правам человека и других госорганов страны в сфере обеспечения прав и свобод человека, а также о взаимодействии с различными механизмами ООН в области прав человека.