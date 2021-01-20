20:20
USD 84.80
EUR 102.68
RUB 1.15
Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Гражданские активисты требуют вернуться к Конституции 1993 года

Группа гражданских активистов «Мыйзам 93» во главе с экс-депутатом парламента Максатом Кунакуновым выступает за возвращение к редакции Конституции 1993 года.

Члены движения начали сбор подписей за внесение в Жогорку Кенеш вопроса о проведении референдума по введению в действие Основного закона от 5 мая 1993-го.

«Для достижения общенационального консенсуса необходимо вернуться к истокам государственности. Хочу подчеркнуть: наша позиция заключается в том, что введение в действие Конституции в редакции от 5 мая 1993 года не ставит под сомнение легитимность президента, правительства, парламента и других органов власти. Все руководители должны оставаться на своих постах до истечения срока полномочий. Однако свои функции они будут исполнять, основываясь на положениях первой Конституции независимого Кыргызстана», — пояснил Максат Кунакунов.

Напомним, 10 января в республике прошли досрочные президентские выборы и референдум по определению формы правления. Поскольку президентская модель госустройства получила большинство голосов, страну весной ожидает еще одно всенародное голосование по принятию проекта новой редакции Конституции. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/180631/
просмотров: 275
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы и референдум. На спорных участках в Оше завершился пересчет голосов
Выборы и референдум. Идентификацию прошли 1 миллион 398 тысяч избирателей
Выборы и референдум. На двух УИК итоги голосования признаны недействительными
Выборы и референдум. ЦИК готова на днях огласить официальные итоги
Эксперт о том, почему в мае 2021 года выборы в парламент могут не состояться
Нас игнорируют. Юристы просят предоставить им проект Конституции для анализа
ЦИК: На трех участках проголосовало больше людей, чем указано в списке
Парламентские выборы. В ЦИК подсчитали, во сколько они обойдутся бюджету
В проекте новой редакции Конституции цензуры не будет: она запрещена
Выборы президента и референдум. ЦИК огласит итоги голосования до конца недели
Популярные новости
Кто станет оппозицией Садыру Жапарову Кто станет оппозицией Садыру Жапарову
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;11-15 января Кыргызстан: кадровые перестановки за 11-15 января
Большинство читателей 24.kg хотят видеть на&nbsp;посту премьера Мелиса Мырзакматова Большинство читателей 24.kg хотят видеть на посту премьера Мелиса Мырзакматова
Как хоронят на&nbsp;Ала-Арчинском кладбище. БГК предлагает решить вопрос Как хоронят на Ала-Арчинском кладбище. БГК предлагает решить вопрос
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; запускает услуги программных ККМ для бизнеса ЗАО «Альфа Телеком» запускает услуги программных ККМ для бизнеса
Как в&nbsp;криминальном фильме 90-х. Владелец сети &laquo;Спекулянт&raquo; заявляет о&nbsp;рейдерстве Как в криминальном фильме 90-х. Владелец сети «Спекулянт» заявляет о рейдерстве
Подали газ в&nbsp;жилмассиве &laquo;Чон-Арык&raquo;. Жильцы делятся впечатлениями Подали газ в жилмассиве «Чон-Арык». Жильцы делятся впечатлениями
MegaCom дарит скидку в&nbsp;39&nbsp;сомов на&nbsp;поездку в&nbsp;комфортабельном MegaTaxi! MegaCom дарит скидку в 39 сомов на поездку в комфортабельном MegaTaxi!
20 января, среда
20:17
В Бишкеке в прошлом году в ДТП пострадали 412 детей В Бишкеке в прошлом году в ДТП пострадали 412 детей
20:03
Гражданские активисты требуют вернуться к Конституции 1993 года
19:54
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного снизился
19:47
Скрылся с места аварии. В Бишкеке задержали водителя Honda
19:25
Больше 10 тысяч этнических кыргызов проживают в стране нелегально