Гражданские активисты требуют вернуться к Конституции 1993 года

Группа гражданских активистов «Мыйзам 93» во главе с экс-депутатом парламента Максатом Кунакуновым выступает за возвращение к редакции Конституции 1993 года.

Члены движения начали сбор подписей за внесение в Жогорку Кенеш вопроса о проведении референдума по введению в действие Основного закона от 5 мая 1993-го.

«Для достижения общенационального консенсуса необходимо вернуться к истокам государственности. Хочу подчеркнуть: наша позиция заключается в том, что введение в действие Конституции в редакции от 5 мая 1993 года не ставит под сомнение легитимность президента, правительства, парламента и других органов власти. Все руководители должны оставаться на своих постах до истечения срока полномочий. Однако свои функции они будут исполнять, основываясь на положениях первой Конституции независимого Кыргызстана», — пояснил Максат Кунакунов.

Напомним, 10 января в республике прошли досрочные президентские выборы и референдум по определению формы правления. Поскольку президентская модель госустройства получила большинство голосов, страну весной ожидает еще одно всенародное голосование по принятию проекта новой редакции Конституции.