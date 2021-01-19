Ученые считают, что загрязнение воздуха в Бишкеке происходит от автотранспорта

Больше всего воздух в Бишкеке загрязняют автотранспортные средства. Об этом на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу со ссылкой на данные Национальной академии наук Кыргызстана сообщил заместитель директора Государственного агентства охраны окружающей среды Элдияр Шерипов.

По его словам, 80 процентов загрязнения воздуха в городе — это доля автотранспортных средств, 24 процента — новостройки и 8 процентов — ТЭЦ.

«Но информация Академии наук не внушает доверия, так как у нас есть и другие данные», — отметил Элдияр Шерипов.

По его словам, газификация населения не повлияла на сокращение смога в столице.

«Да, газификация новостроек продолжается, но люди не пользуются голубым топливом для отопления. Они ограничиваются только приготовлением еды. Потому что цены на газ выше, чем на уголь», — сказал Элдияр Шерипов.