В проекте новой редакции Конституции цензуры не будет: она запрещена

В проект новой редакции Конституции включено положение, которое запрещает цензуру. Об этом 24.kg сообщил глава конституционного совещания Бекбосун Борубашов.

По его словам, учтены также критические замечания юристов правовой клиники «Адилет» в сфере, касающейся защиты и поддержки прав человека.

«На мой взгляд, проект получился довольно прогрессивным. Мы постарались не игнорировать ни одну существенную поправку, высказанную экспертами в ходе дискуссий. Основная работа по редакции Конституции завершилась», — сказал Бекбосун Борубашов.

«Теперь мы вносим чисто технические правки. Конечно, недовольные будут. Но в целом, я повторю, мы постарались учесть все компетентные мнения», — пояснил он.

Он добавил, что до конца января обновленный вариант Конституции страны поступит на рассмотрение депутатам Жогорку Кенеша.

Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и всенародное голосование по определению формы правления.