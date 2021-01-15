Камчыбек Ташиев заявил, что спровоцировавшие беспорядки 9 октября будут наказаны

ГКНБ расследует беспорядки на митинге 9 октября. Об этом глава ведомства Камчыбек Ташиев написал на своей странице в Facebook.
По его словам, экс-премьер Омурбек Бабанов и бывший президент Алмазбек Атамбаев 9 октября пришли на площадь Ала-Тоо с целью захвата власти.
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Напомним, о своей встрече с Камчыбеком Ташиевым и Садыром Жапаровым Омурбек Бабанов говорил еще 2 ноября в программе «Неудобные вопросы» радио «Азаттык». По его словам, их встреча состоялась после столкновения на площади Ала-Тоо.