Камчыбек Ташиев заявил, что спровоцировавшие беспорядки 9 октября будут наказаны

ГКНБ расследует беспорядки на митинге 9 октября. Об этом глава ведомства Камчыбек Ташиев написал на своей странице в Facebook.

По его словам, экс-премьер Омурбек Бабанов и бывший президент Алмазбек Атамбаев 9 октября пришли на площадь Ала-Тоо с целью захвата власти.

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«Пусть Омурбек Бабанов не врет и не вводит в заблуждение общественность. Мы с ними не встречались после беспорядков 9 октября и не оправдывались перед ними, утверждая, что не мы организовали митинг. Руслан Казакбаев (министр иностранных дел КР. — Прим.) не даст соврать, что мы с Омурбеком Бабановым встречались до 9 октября. Подтверждаю, что Бабанов врет, он вместе с Алмазбеком Атамбаевым и другими пришел на площадь, чтобы забрать власть у народа», — отметил Камчыбек Ташиев.

Пусть Бабанов не врет и не заблуждает общественность,мы с ними не встречались после беспорядков 09.10.20. и не... Опубликовано Камчыбеком Ташиевым Пятница, 15 января 2021 г.

Напомним, о своей встрече с Камчыбеком Ташиевым и Садыром Жапаровым Омурбек Бабанов говорил еще 2 ноября в программе «Неудобные вопросы» радио «Азаттык». По его словам, их встреча состоялась после столкновения на площади Ала-Тоо.