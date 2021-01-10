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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Абдиль Сегизбаев проголосовал и пооткровенничал о Мелисе Аспекове

Бывший глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев проголосовал на досрочных президентских выборах и референдуме по определению формы правления на избирательном участке № 7194 в селе Кой-Таш.

Отвечая на вопросы журналистов, кандидат в президенты заявил о применении административного ресурса. Абдиль Сегизбаев рассказал о допросе работников ОТРК после дебатов, на которых он задавал вопросы своему оппоненту Садыру Жапарову.

«После дебатов в ОТРК прибыли сотрудники ГКНБ, МВД и штаба кандидата и до двух часов ночи допрашивали. У оператора допытывались, почему он фото с торжества Жаныша Бакиева показал крупным планом. На следующих дебатах, вы сами видели, ведущих уже поменяли», — рассказал он.

По словам Абдиля Сегизбаева, все, кто был в окружении Сооронбая Жээнбекова, Алмазбека Атамбаева, Курманбека Бакиева и Аскара Акаева, теперь бегают вокруг Садыра Жапарова, хотят поменять форму правления и рвутся к власти.

Он прокомментировал громкое задержание активиста Мелиса Аспекова.

Абдиль Сегизбаев считает, что самое страшное, что этому человеку дали все полномочия. Он назвал Мелиса Аспекова мусором.

«Этому мусору дали все полномочия. Дали возможность работать с ОПГ, управлять местными органами власти. Чем это закончилось? Они собирали деньги для выборов основного кандидата. Они проводили улаки, спортивные мероприятия за счет вот этих денег. Он был представителем власти», — прокомментировал Абдиль Сегизбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179316/
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