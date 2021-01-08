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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. На агитацию кандидаты потратили почти 60 миллионов сомов

На предвыборную агитацию кандидаты в президенты потратили 59 миллионов 883 тысячи 946 сомов. Об этом стало известно на заседании контрольно-ревизионной группы ЦИК.

Как отметили в пресс-службе Центризбиркома, заседание прошло при участии международного наблюдателя и ассистента — эксперта по вопросам финансирования избирательной кампании ограниченной миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ).

По данным финансовой отчетности претендентов на 30 декабря 2020 года, общая сумма поступивших денежных средств в избирательные фонды составила 112 миллионов 310 тысяч 964 сома. Из них собственные средства кандидатов составили 57 миллионов 633 тысячи 980 сомов (51,3 процента), добровольные пожертвования юридических лиц — 9 миллионов (8,01 процента), физических лиц — 45 миллионов 647 тысяч 4 (40,6 процента), возвращенные средства составили 29 тысяч 980 сомов (0,03 процента).

В ЦИК отметили, что на покрытие расходов, связанных с проведением избирательной кампании, кандидаты уже потратили 103 миллиона 297 тысяч 87 сомов.

Больше всего средств ушло на предвыборную агитацию — 59 миллионов 883 тысячи 946 сомов (58 процентов), еще 17 миллионов (или 16,5 процента) — на оплату избирательного залога, на оплату прочих расходов, налоговых отчислений и социальных обязательств — 5 миллионов 552 тысячи 509 сомов (5,4 процента). Пятая часть потрачена на оплату выполненных работ и оказанных услуг, связанных с проведением избирательной кампании (услуги информационного и консультативного характера, аренда помещений и оборудования, транспортные и командировочные расходы, услуги связи, приобретение канцелярских товаров и оборудования), — 20 миллионов 858 тысяч 81 сом (20,2 процента).

Остаток неиспользованных средств избирательных фондов претендентов составляет 9 миллионов 13 тысяч 877 сомов.

Досрочные выборы президента и референдум по форме правления пройдут в один день — 10 января.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179172/
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