Исламский банк развития готов участвовать в продвижении исламского банка КР

Исламский банк развития готов рассмотреть возможность участия в продвижении исламского банка Кыргызстана. Об этом сообщил глава регионального офиса ИБР Ибрагим Шукри во время онлайн-встречи с вице-премьер-министром Равшаном Сабировым.

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Равшан Сабиров отметил, что Исламский банк развития является стратегическим партнером КР, оказывающим значимую поддержку стране во многих ключевых вопросах развития. Особую благодарность вице-премьер выразил банку за оказанное содействие в реализации мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В свою очередь Ибрагим Шукри сказал, что финансовый институт планирует продолжить плодотворное сотрудничество с руководством республики в реализации совместных проектов.

«Равшан Сабиров предложил Исламскому банку развития принять активное участие в программе «Финансирование субъектов предпринимательства». Идея нашла понимание и поддержку со стороны финансового института», — говорится в сообщении.

Отметим, что идею создания в Кыргызстане исламского банка обсуждается больше трех лет. Для этого внесены изменения в законодательство, ведутся переговоры с международными институтами. Однако точной даты возможного открытия первого в стране банка, который работает только по исламским принципам финансирования, пока нет.