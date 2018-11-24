Кыргызстан получит $50 миллионов на питьевое водоснабжение в Таласе и Баткене

Исламский банк развития выделит Кыргызстану кредит в $50 миллионов на развитие питьевого водоснабжения в Баткенской и Таласской областях. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Уточняется, что вице-премьер-министр Замирбек Аскаров встретился с директором регионального представительства Группы Исламского банка развития Хишамом Маруфом.

«Ранее между Кыргызстаном и Исламским банком развития была договоренность о предоставлении кредита на $30 миллионов, однако позже эту сумму увеличили до $50 миллионов. Процент по кредитной ставке снижен до 0,75. Кредит предоставлен на 30 лет. Деньги направят на развитие питьевого водоснабжения в 91 село Баткенской и Таласской областей», — проинформировали в правительстве.