Евразийский банк развития, Институт Исламского банка развития (ИБР) и группа Лондонской фондовой биржи (LSEG) опубликовали совместное исследование, в котором прогнозируют значительный рост исламского финансового сектора в Центральной Азии. Ожидается, что к 2033 году объем таких банковских активов в регионе достигнет $6,3 миллиарда, а ценных бумаг сукук — $5,6 миллиарда.

Результаты исследования представили на ежегодных собраниях и конференциях Группы Исламского банка развития, прошедших в Алжире.

Отмечается, что регион Центральной Азии динамично меняется. Его население в 2024 году достигло 82 миллионов человек, что на 40 процентов больше, чем в 2000-м. Оно продолжает расти на 2 процента в год.

Совокупный ВВП стран Центральной Азии в 2024-м достиг $519 миллиардов, демонстрируя среднегодовой рост на 6,2 процента в реальном выражении за последние 20 лет.

Внешнеторговый оборот с 2000-го вырос почти в девять раз, а объем прямых иностранных инвестиций увеличился в 17 раз.

Как отметили в ЕАБР, финансирование, основанное на принципах шариата, является относительно новым и быстрорастущим сегментом мировой финансовой системы, играющим все более важную роль в устойчивом развитии государств Центральной Азии. Правительства всех стран региона уделяют особое внимание его развитию.

Однако для использования потенциала исламского финансирования необходимо преодолеть такие проблемы, как противоречия в нормативно-правовой базе и нехватка квалифицированных кадров, что потребует скоординированных усилий и инновационных решений.

Сейчас в Центральной Азии действуют 18 исламских банков, 14 небанковских финансовых учреждений, а также «исламские окна» в традиционных банках. К другим институтам относятся такафул-операторы, операторы микрофинансирования, инвестиционные и лизинговые компании, исламские финтех-компании. При этом инструменты исламского рынка капитала, такие как сукук, развиваются медленнее.

На начало 2024 года активы исламского финансирования в Центральной Азии составляли $699 миллионов.

По данным Отчета о развитии исламского финансирования за 2024 год, Казахстан занял 19-е место в мире по уровню его развития и лидирует на рынке Центральной Азии.

Прогнозируется, что в ближайшие годы активы исламского банкинга в Центральной Азии увеличатся до $2,5 миллиарда в 2028-м и до $6,3 миллиарда в 2033-м. Лидером, как ожидается, будет Казахстан, за которым с небольшим отрывом следует Узбекистан.

Рынок сукук в регионе также значительно расширится: до $2 миллиардов к 2028 году и до $5,6 миллиарда к 2033-му. Приоритетными направлениями инвестиций станут энергетика, транспорт и логистика, промышленность, продовольственная безопасность и социальная инфраструктура.

Одной из проблем исламского финансирования названо отсутствие стандартизации и необходимость надежных систем управления рисками, в связи с чем гармонизация нормативно-правовой базы в странах Центральной Азии имеет решающее значение.

В отчете подчеркивается необходимость сотрудничества многосторонних финансовых институтов и международных исламских банков в создании отвечающих нормам шариата продуктов и услуг, адаптированных к потребностям рынков Центральной Азии, включая создание «исламских окон» в традиционных финансовых институтах.

«Одним из стратегических приоритетов ЕАБР является стремление стать платформой для исламского финансирования в Центральной Азии. При поддержке Исламского банка развития мы приступили к созданию «исламского окна» для финансирования проектов, соответствующих принципам шариата», — заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

«ИБР выражает свою приверженность поддержке развития исламского финансирования в Центральной Азии и за ее пределами. Наше сотрудничество с ЕАБР является примером того, как банки развития могут работать сообща для создания инклюзивных и устойчивых финансовых систем», — подтвердил председатель группы ИБР Мухаммад Аль-Джассер.