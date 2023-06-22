В Кыргызстане разрешат выпускать исламские платежные карты

В Кыргызстане коммерческим банкам, работающим по исламским принципам финансирования, разрешат выпускать дебетовые и кредитные карты. Соответствующие поправки в свои нормативные акты внес Национальный банк.

В документе отмечается, что при несвоевременной оплате нужной суммы при финансировании банки не будут начислять проценты. При открытии исламской платежной карты нельзя будет начислять проценты на остаток средств на ней. Это значит, что по такой карте не предусмотрены ни начисление каких-либо доходов, ни взимание пени и штрафов за просрочку платежей по кредитам.

Использовать исламскую карту можно только для разрешенных в шариате видов деятельности.

Если это условие нарушат, то карту могут заблокировать. Кроме того, у коммерческих банков будет право давать льготы по карте, не запрещенные шариатом. Это могут быть скидки в отелях, при покупке билетов, бронировании мест в ресторане.