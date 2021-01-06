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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы-2021. Голосование начнется на Сахалине, завершится в Вашингтоне

10 января, в день голосования, первым работу начнет избирательный участок на Сахалине. Об этом на заседании штаба по проведению выборов президента и референдума сообщил заместитель министра иностранных дел Азиз Мадмаров.

По его словам, 10 января избирательный участок на Сахалине откроется в 3.00 по бишкекскому времени, а завершится голосование в Вашингтоне в 6.00 11 января.

«Из-за разницы часовых поясов на прошлых выборах в 3.00 не смогли подключиться к аппарату, поэтому просим, чтобы техперсонал учел эти моменты и своевременно помогал», — сказал Азиз Мадмаров.

По его данным, все 48 участков за рубежом готовы для голосования.

«Мы направляем пятерых сотрудников в посольство в Москве для оказания помощи», — добавил замминистра.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179094/
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