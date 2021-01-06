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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. В Кыргызстане запустили веб-приложение «Компас избирателя»

Politmer.kg запустил веб-приложение «Компас избирателя». Оно призвано помочь избирателю сделать осознанный выбор на президентских выборах 10 января. Об этом говорится в сообщении ресурса. 

По его данным, в приложении на сайте представлены все кандидаты, принимающие участие в президентских выборах в 2021 году, а также их биографии и предвыборные программы, опубликованные на сайте ЦИК.

Пользователи могут ознакомиться с программами претендентов по отдельно разбитым сферам деятельности — экономика, социальная и миграционная политика, устройство и правление, внешняя и внутренняя политика, экономика, экология, образование, здравоохранение. 

Онлайн-сравнение позволяет гражданам довольно детально изучить программы кандидатов. Все, что для этого нужно, — это нажать на интересующие рубрики, указанные на сайте. Приложение очень удобное и простое в использовании.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179066/
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