Выборы президента. В Кыргызстане запустили веб-приложение «Компас избирателя»

Politmer.kg запустил веб-приложение «Компас избирателя». Оно призвано помочь избирателю сделать осознанный выбор на президентских выборах 10 января. Об этом говорится в сообщении ресурса.

По его данным, в приложении на сайте представлены все кандидаты, принимающие участие в президентских выборах в 2021 году, а также их биографии и предвыборные программы, опубликованные на сайте ЦИК.

Пользователи могут ознакомиться с программами претендентов по отдельно разбитым сферам деятельности — экономика, социальная и миграционная политика, устройство и правление, внешняя и внутренняя политика, экономика, экология, образование, здравоохранение.

Онлайн-сравнение позволяет гражданам довольно детально изучить программы кандидатов. Все, что для этого нужно, — это нажать на интересующие рубрики, указанные на сайте. Приложение очень удобное и простое в использовании.