Угрозы, админресурс, давление. Наблюдатели о мониторинге агитационной кампании

Долгосрочные наблюдатели от общественного фонда «Общее дело» рассказали журналистам о промежуточных итогах мониторинга агитационной кампании кандидатов в президенты.
По их данным, не для всех кандидатов созданы равные условия. Отмечаются такие жалобы, как административный ресурс, давление на агитаторов, наблюдателей, угрозы и подкуп.
В целом выявлено 53 нарушения. Из них 31 — применение админресурса.
Наблюдатели отметили, что из 17 претендентов на высший государственный пост в стране только четверо проявляют активность — Садыр Жапаров, Адахан Мадумаров, Бабыржан Тольбаев, Курсан Асанов.
Эксперты также отметили, что на досрочных выборах главы государства внутренние мигранты из-за исключения формы № 2 не смогут проголосовать.
Досрочные выборы главы государства пройдут 10 января. В этот же день состоится и референдум по определению формы правления.
Наблюдатели напомнили, что времени для агитации и разъяснительной работы группам за и против отведено недостаточно.