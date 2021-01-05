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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Угрозы, админресурс, давление. Наблюдатели о мониторинге агитационной кампании

Долгосрочные наблюдатели от общественного фонда «Общее дело» рассказали журналистам о промежуточных итогах мониторинга агитационной кампании кандидатов в президенты.

По их данным, не для всех кандидатов созданы равные условия. Отмечаются такие жалобы, как административный ресурс, давление на агитаторов, наблюдателей, угрозы и подкуп.

В целом выявлено 53 нарушения. Из них 31 — применение админресурса.

Наблюдатели отметили, что из 17 претендентов на высший государственный пост в стране только четверо проявляют активность — Садыр Жапаров, Адахан Мадумаров, Бабыржан Тольбаев, Курсан Асанов.

Эксперты также отметили, что на досрочных выборах главы государства внутренние мигранты из-за исключения формы № 2 не смогут проголосовать.

Досрочные выборы главы государства пройдут 10 января. В этот же день состоится и референдум по определению формы правления.

Наблюдатели напомнили, что времени для агитации и разъяснительной работы группам за и против отведено недостаточно.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178916/
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