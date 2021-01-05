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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Референдум по форме правления. Одна из групп отчиталась по движению средств

10 января одновременно с досрочными выборами президента пройдет референдум по определению формы правления.

В соответствии с частью 10 статьи 43 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской Республики» банковские и иные учреждения обязаны еженедельно, а по требованию Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов — в течение 24 часов предоставлять в ЦИК информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном счете инициативной группы, группы за или группы против. Сведения по мере поступления подлежат обязательному размещению на официальном сайте Центризбиркома с учетом законодательства о персональных данных и банковской тайне.

Уточняется, что группа за парламентскую республику отчет представила. На ее счет поступили 15 тысяч 100 сомов. Из них потрачено 1 тысяча 28 сомов.

Контрольно-ревизионная группа ЦИК сообщает, что 12 групп агитации за, против из 15 образовали избирательные фонды, открыли специальные счета в ОАО «РСК Банк» и ОАО «Айыл Банк».
Ссылка: https://24.kg/vlast/178834/
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