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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Кандидаты уже потратили более 105 миллионов сомов

В соответствии со статьями «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» банковские учреждения обязаны еженедельно предоставлять в ЦИК информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных счетах кандидатов.

Информация по мере поступления подлежит обязательному размещению на официальном сайте Центризбиркома с учетом законодательства о персональных данных и банковской тайне.

Контрольно-ревизионная группа ЦИК предоставляет сведения о движении средств избирательных фондов 17 претендентов по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Садыр Жапаров имеет на счету 62 миллиона 49 тысяч 700 сомов. Потратил 57 миллионов 531 тысячу 126.

У Каната Исаева — 1 миллион 412 тысяч сомов. Потратил 1 миллион 348 тысяч 620.

Арстанбек Мыктыбек имеет 1 миллион 117 тысяч сомов. Расходы составили 1 миллион 115 тысяч 750.

На счету у Клары Сооронкуловой — 1 миллион 128 тысяч 650 сомов. Потратила 1 миллион 50 тысяч 80.

Имамидин Ташов имеет 4 миллиона 924 тысячи 600 сомов. Траты составили 4 миллиона 924 тысячи 600.

У Абдиля Сегизбаева — 4 миллиона 609 тысяч 910 сомов. Траты — 4 миллиона 546 тысяч 510.

Адахан Мадумаров имеет 2 миллиона 847 тысяч 100 сомов. Потратил 2 миллиона 845 тысяч 676.

У Аймена Касенова поступления составили 3 миллиона 872 тысячи 805 сомов. Расходы — 3 миллиона 758 тысяч 398.

У Улукбека Кочкорова на счету 1 миллион 724 тысячи 890 сомов. Потратил 1 миллион 634 тысячи 383.

У Женишбека Байгуттиева — 3 миллиона 337 тысяч 850 сомов. Израсходовал 2 миллиона 963 тысячи 867.

У Эльдара Абакирова есть 1 миллион 581 тысяча 893 сома. Траты — 1 миллион 563 тысячи 636.

У Курсана Асанова — 2 миллиона 576 тысяч 656 сомов. Расходы — 2 миллиона 494 тысячи 264.

У Арстанбека Абдылдаева — 2 миллиона 310 тысяч сомов. Расходы составили 2 миллиона 305 тысяч 415.

Равшан Джеенбеков имеет 3 миллиона 159 тысяч 250 сомов. Потратил 3 миллиона 143 тысячи 673.

Поступления Бактыбека Калмаматова составляют 1 миллион 419 тысяч 20 сомов. Потратил 1 миллион 410 тысяч 151.

На счету Бабыржана Тольбаева 14 миллионов 224 тысячи 572 сома. Израсходовано 10 миллионов 872 тысячи 523.

У Каныбека Иманалиева — 1 миллион 962 тысячи 568 сомов. Израсходовал 1 миллион 962 тысячи 320.

Всего кандидаты собрали 114 миллионов 258 тысяч 464 сома, израсходовали 105 миллионов 470 тысяч 992.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января. В них примет участие 17 кандидатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178800/
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