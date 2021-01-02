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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Референдум по форме правления. ЦИК зарегистрировала 15 групп агитации

ЦИК зарегистрировала 15 групп для проведения агитации на референдуме по определению формы правления. Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

По ее данным, за президентскую республику зарегистировано 8 групп, против президентской республики — 1 группа, за парламентскую республику — 3 группы, против парламентской республики — 1 группа, против всех вариантов — 2 группы.

«Начиная с 28 декабря 2020 года в эфире ОТРК и МТРК «ЭлТР» проводятся дебаты и индивидуальные выступления групп агитации за, против вопросов референдума. Ранее была проведена жеребьевка по распределению бесплатного времени на этих каналах», — отметили в ЦИК.

Очередные дебаты групп агитации на телеканале ОТРК будут проводиться 4 и 5 января с 20.00 до 22.00, на МТРК «ЭлТР» — 6-8 января с 19.00 до 20.30.

Предусмотрены и индивидуальные выступления групп. На МТРК «ЭлТР» они пройдут 4 и 5 января с 22.05 до 23.30, на ОТРК — 6-8 января с 22.30. до 23.30.

Референдум по определению формы правления пройдет в один день с досрочными выборами президента — 10 января.

На референдум выносится вопрос о выборе формы правления:

  • президентская республика;
  • парламентская республика;
  • против всех вариантов.

Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую, либо против предложенных вариантов. Бюллетень, если будут проставлены две галочки или незаполненный, будет признан недействительным.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178688/
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