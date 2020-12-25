Референдум по форме правления. ЦИК зарегистрировала 10 агитационных групп

10 января 2021 года в Кыргызстане пройдут досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления.
Уточняется, что ЦИК зарегистрировала 10 групп агитации:
- за президентскую республику — 5 групп агитации;
- против президентской республики — 1 группа агитации;
- за парламентскую республику — 2 группы агитации;
- против всех вариантов — 2 группы агитации.
Отметим, что агитационные группы должны создать в течение четырех календарных дней фонды и через них оплачивать в том числе и размещение разъяснительных материалов в частных СМИ.
На референдум выносится вопрос о выборе формы правления:
- президентская республика;
- парламентская республика;
- против всех вариантов.
Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую, либо против предложенных вариантов. Бюллетень, если будут проставлены две галочки или незаполненный, будет признан недействительным.