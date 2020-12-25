Референдум по форме правления. ЦИК зарегистрировала 10 агитационных групп

10 января 2021 года в Кыргызстане пройдут досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления.

Уточняется, что ЦИК зарегистрировала 10 групп агитации:

за президентскую республику — 5 групп агитации;

против президентской республики — 1 группа агитации;

за парламентскую республику — 2 группы агитации;

против всех вариантов — 2 группы агитации.

Отметим, что агитационные группы должны создать в течение четырех календарных дней фонды и через них оплачивать в том числе и размещение разъяснительных материалов в частных СМИ.

На референдум выносится вопрос о выборе формы правления:

президентская республика;

парламентская республика;

против всех вариантов.

Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую, либо против предложенных вариантов. Бюллетень, если будут проставлены две галочки или незаполненный, будет признан недействительным.