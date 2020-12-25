Референдум по форме правления. Если плебисцит не состоится, повторного не будет

Если референдум по определению формы правления, назначенный на 10 января 2021 года не состоится, повторного голосования не будет. Об этом 24.kg заявил член ЦИК Тынчтык Шайназаров.

По его словам, плебисцит может не состояться в случае, если явка не достигнет 30 процентов. «Но повторного не будет. Государственная модель управления останется той, которая прописана в действующей Конституции. В этом случае рефрендум по принятию нового Основного закона также утратит актуальность», — пояснил Тынчтык Шайназаров.

Плебисцит также будет признан несостоявшимся, если пункт в бюллетене «против двух предложенных вариантов формы правления» наберет большинство. Тынчтык Шайназаров

По его словам, если одна из форм — президентская или парламентская — наберет простое большинство от числа проголосовавших, то она будет принята за основу.

«Далее начнется процедура переписывания Конституции, если граждане предпочтут парламентаризм, или доработка того варианта, который подготовили члены конституционного совещания, если поддержат президентскую форму. Отредактированный Основной закон также будет приниматься на референдуме», — сказал Тынчтык Шайназаров.

Он предположил, что он пройдет в феврале.

На референдум 10 января 2021 года выносится вопрос о выборе формы правления:

президентская республика;

парламентская республика;

против всех вариантов.

Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую, либо против предложенных вариантов. Бюллетень, если будут проставлены две галочки или незаполненный, будет признан недействительным.