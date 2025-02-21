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Власть

Низкую явку глава ЦИК назвал самой большой проблемой в ходе выборов

Самой большой проблемой в процессе выборов в Кыргызстане является низкая явка избирателей. Об этом сегодня заявил председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Тынчтык Шайназаров на брифинге.

Он отметил, что явка избирателей в последние годы очень низкая. И рассказал, как ЦИК намерена решать проблему.

«В мире есть практика, когда штрафуют за неучастие в выборах, но голосование — это в первую очередь конституционное право. Поэтому мы планируем повышать явку через разъяснительные работы, повышение прозрачности, использование новых технологий. У Центризбиркома есть возможность использовать дистанционное и электронное голосование», — сказал Тынчтык Шайназаров.

Он уточнил, что в 2024 году в ходе электронного голосования на выборах депутатов местных кенешей в Баткенской области проголосовали 82 процента избирателей. В голосовании участвовали кыргызстанцы из 18 стран.

«Но, поскольку есть определенные риски, сейчас эти вопросы на стадии обсуждения и доработки. Однако я верю, что в будущем эта система будет работать в полную силу и мы сможем обеспечить возможностью проголосовать всем гражданам КР, находящимся за рубежом», — добавил глава ЦИК.

Говоря о других способах повышения явки избирателей, он заметил, что не против некоторых мер, предлагаемых депутатами. Например, Марлен Маматалиев предложил проводить лотерею в день выборов, чтобы стимулировать избирателей.

Тынчтык Шайназаров назначен новым главой Центризбиркома решением членов комиссии 10 февраля. До этого он занимал должность заместителя председателя ЦИК. Шайназаров сменил на посту Нуржан Шайлдабекову, которая покинула пост по собственному желанию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320632/
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