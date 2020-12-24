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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Руслан Казакбаев: Проведение выборов повлияет на независимость Кыргызстана

Проведение выборов повлияет на независимость Кыргызстана. Об этом на заседании Совета безопасности заявил министр иностранных дел Руслан Казакбаев.

«Мировое сообщество, стратегические партнеры, соседние страны в этот раз пристально следят за предстоящими политическими событиями в стране, которые запланированы до июня 2021 года. Это президентские выборы, референдум, парламентские выборы. Поэтому в этот раз проведение выборов в рамках Конституции и закона повлияет на суверенитет, независимость, в особенности на внутреннюю и внешнюю безопасности страны», — сказал министр.

Руслан Казакбаев добавил, что события 2010, 2020 годов показали — Кыргызстан не сойдет с демократического пути, и отметил, что власть принадлежит народу.

«Все члены Совета безопасности должны помочь МВД, ГКНБ, прокуратуре в обеспечении безопасности, стабильности в стране после выборов», — подчеркнул Руслан Казакбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177853/
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Руслан Казакбаев: Проведение выборов повлияет на независимость Кыргызстана