Надеюсь, власть нас не рассорит. Камчыбек Ташиев о дружбе с Садыром Жапаровым

Все кандидаты в президенты должны быть равны. Об этом на пресс-конференции заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, Садыр Жапаров для него не основной кандидат.

«Да, Садыр Жапаров для меня близкий человек. Он не является для меня каким-то образом основным кандидатом. Для меня все едины. Он для меня хороший друг. Думаю, мы сможем исправить положение и работать на благо народа. Дай бог, наши отношения будут вечными, нас не разъединит богатство и власть. Есть информация, что между мной и Садыром спор по определенным вопросам, но это не так», — сказал Камчыбек Ташиев.

Досрочные выборы президента пройдут в Кыргызстане 10 января.