У агитационных групп есть время на создание избирательных фондов

ЦИК зарегистрировала две агитационные группы — за парламентаризм и против двух представленных в бюллетене вариантов.

Уточняется, что теперь группы должны направить своих уполномоченных представителей и в течение четырех календарных дней создать избирательные фонды. Спецсчета можно было открывать со дня вступления в силу закона о назначении всенародного голосования, то есть с 11 декабря.

Однако пока спецсчетов нет. Центризбирком также не зарегистрировал и уполномоченных представителей. Указывается, что можно перечислять деньги в помощь группам. Пожертвования могут делать как физические лица, так и компании. Все финансовые операции прекращаются 9 января следующего года.

Группы должны представить отчет о размерах и источниках создания фонда, а также всех произведенных затратах не позднее 30 кален­дарных дней после опубликования результатов плебисцита.

На референдум выносится вопрос о выборе формы правления:

президентская республика;

парламентская республика;

против всех вариантов.

Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую, либо против предложенных вариантов. Бюллетень, если будут проставлены две галочки или незаполненный, будет признан недействительным.