Законопроект об экономической амнистии раскритиковали в парламенте

Депутаты Жогорку Кенеша рассмотрят законопроект «О внесении изменений в законодательные акты по вопросам экономической амнистии». Документ уже одобрен парламентским комитетом по правопорядку и борьбе с преступностью.

Читайте по теме Депутат: Закон об экономической амнистии позволит вернуть до 500 миллионов сомов

Депутат Наталья Никитенко проголосовала против принятия документа в первом чтении на комитете.

По ее словам, есть закон о порядке применения амнистий, где точно определено, что акт амнистии временный, то есть он имеет определенный срок. Однако в документе представленном инициаторами, изменения вносятся в кодексы, после принятия этот законопроект будет действовать навсегда, что не соответствует логике его названия.

«Есть противоречия. Должны быть какие-то переходные положения, которые четко говорят, что этот законопроект вносится на такой-то период, чтобы лица могли задекларировать свои доходы. Людей предлагают освобождать от наказания и ответственности. Получается, что лица задекларировали доходы по данным статьям, совершили определенные деяния, не судимы. Завтра эти люди могут претендовать на должности, а может и в президенты баллотироваться. Акт амнистии не должен быть бесконечным», — сказала Наталья Никитенко.

Прокурор управления уголовного и гражданского судопроизводства Азизбек Шукурбеков отметил, что надзорный орган выступает против статьи, где запрещается брать под стражу лиц, совершивших коррупционные и должностные преступления.

«В статье 1 законопроекта говорится о том, что лицо в случае добровольного возмещения причиненного ущерба собственнику подлежит освобождению от уголовной ответственности и наказания за совершение деяния, предусмотренного статьями: «Присвоение или растрата вверенного имущества», а также «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Примечание этой статьи распространяется на причинение ущерба в крупном размере, преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Это тяжкие преступления. Как можно всю банду освобождать? Это нарушает принцип неотвратимости наказания», — сказал Азизбек Шукурбеков.