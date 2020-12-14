Не перепутают. В ЦИК объяснили, чем будут отличаться бюллетени для голосования

В ЦИК объяснили, что путаницы в бюллетенях 10 января в день досрочных президентских выборов и референдума не произойдет.

Уточняется, что избирателям предложат два вида бюллетеней. Они будут отличаться по цвету и размеру. Будут также две урны. Ранее сообщалось, что текст бюллетеня и его размер в Центризбиркоме утвердят до 30 декабря — это крайний срок.

Сегодня ЦИК также зарегистрирует агитационные группы — за и против.

Закон о назначении референдума вступил в силу 11 декабря 2020 года.

Документом предусматривается проведение всенародного голосования на всей территории страны в воскресенье, 10 января 2021 года, в один день с досрочными выборами президента.

На референдум выносится вопрос относительно выбора формы правления Кыргызской Республики:

— президентская республика;

— парламентская республика;

— против всех вариантов.