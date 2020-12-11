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Власть

Россия считает необходимым расширить действие соглашения о маркировке товаров

«Представляется полезным расширить сферу действия соглашения о маркировке товаров», — заявил сегодня на заседании Высшего евразийского экономического совета президент России Владимир Путин.

По его словам, электронные технологии помогают защищать общий рынок и потребителей от контрафактной продукции. Страны ЕАЭС нацелены на ограничение нелегального товарооборота, улучшение конкурентной среды для бизнеса. Президент РФ напомнил, что используемые в рамках союза цифровые механизмы маркировки товаров, применение которых инициировала Россия, помогают обеспечить контроль за перемещением грузов по территории союза.

«До конца года внедрят цифровые метки для маркировки табачных изделий, некоторых лекарственных препаратов, парфюмерии, обуви, фотооборудования, автомобильных шин. С 1 января 2021 года предусмотрено введение маркировки товаров легкой промышленности, а затем и отдельных видов молочной продукции», — сообщил Владимир Путин.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176451/
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