На конституционном совещании предложили ввести должность госсекретаря. Об этом на брифинге заявил директор Института истории, археологии и этнологии Абылабек Асанканов.

По его словам, госсекретарь будет связующим звеном между президентом, властью и обществом.

«Предлагается ввести институт госсекретаря. Он не новый. В истории мы помним таких госсекретарей, как Ишенбай Абдыразаков, Осмонакун Ибраимов. Чем он будет заниматься? Госсекретарь будет работать с общественными организациями в целях повышения национальной идеологии и духовной культуры. Также будет обеспечивать связь между главой государства, властью и народом», — сказал Абылабек Асанканов.

Он уточнил, что новое лицо будет назначаться президентом. «Он будет подчиняться главе государства и будет работать с администрацией президента. У него будет всего лишь один секретарь. Мы попытались сэкономить», — заключил директор Института истории, археологии и этнологии.

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.