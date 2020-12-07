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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

ЦИК напоминает, кто и как может агитировать за и против референдума

В ЦИК пояснили, кто может входить в агитационные группы за и против референдума по определению формы правления.

По данным Центризбиркома, они регистрируются в течение 10 дней после вступления закона о назначении плебисцита в силу.

«Запрещается проводить агитацию, распространять любые агитматериалы государственным, муниципальным служащим, военнослужащим при исполнении ими должностных или служебных обязанностей, благотворительным организациям и религиозным объединениям, а также членам избирательной комиссии, гражданам, СМИ и организациям иностранных государств, лицам, не имеющим гражданства, и международным организациям и международным общественным движениям», — уточнили в комиссии.

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В ЦИК подчеркнули, что при проведении агитации не допускаются высказывания, возбуждающие социальную, религиозную, расовую, национальную ненависть и вражду, призывы к захвату власти, насильственному изменению конституционного строя и нарушению целостности государства, пропаганда войны, фото- и видеоматериалы с использованием изображения государственных и политических деятелей других государств.

Напомним, что законопроект поступил в Центризбирком. Инициатором выступил депутат Акылбек Жапаров. В прилагаемой справке-обосновании говорится, что эта инициатива аналогична той, которую выдвигал экс-парламентарий Курманкул Зулушев в апреле этого года.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020-го стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175839/
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