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Власть
Сюжет: Конституция и выборы: самое важное

Итоги референдума. 50 территориальных участковых комиссий сдали в ЦИК протоколы

Районные и городские территориальные избирательные комиссии завершают подведение итогов голосования на соответствующих территориях. Решения уже приняты в 50 ТИК.

Всего в Кыргызстане на референдуме задействованы 54 территориальные и 2 тысячи 483 участковые избирательные комиссии.

Протоколы не предоставили пока Бишкек и Ош. В  ТИКах этих городов пообещали сдать их до 30 апреля.

Подведение итогов голосования ТИК подводит по протоколам ручного подсчета, поступивших из участковых избирательных комиссий. 

ТИК составляет сводную таблицу и протокол. В них заносятся сведения о числе участков, количестве поступивших протоколов, а также суммарные данные протоколов УИК.

При этом избирательные комиссии в обязательном порядке рассматривают все поступившие жалобы о нарушениях в ходе подготовки и проведения выборов, принимают решение по каждому заявлению.

Согласно статье 37 конституционного Закона «О референдуме», Центральная избирательная комиссия не позднее 35 календарных дней со дня голосования определяет результаты плебисцита.

В Кыргызстане 11 апреля прошли референдум и местные выборы. По предварительным данным Центризбиркома, проект новой Конституции поддержали 79,24 процента, против — 13,66 процента пришедших на избирательные участки. Явка составила 37,07 процента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191445/
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