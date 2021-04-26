Итоги референдума. Идентификацию прошли 1 миллион 345 тысяч человек

ЦИК до 2 мая должна огласить итоги референдума по принятию проекта новой Конституции, прошедшего 11 апреля.

Уточняется, что ранее было много споров относительно расхождений в явке. В Центризбиркоме объяснили, как ее считали.

Напомним, в соответствии с законодательством каждый избиратель, придя на избирательный участок, проходит биометрическую идентификацию по отпечаткам пальцев, биометрическим параметрам лица и персональным данным.

Вместе с тем число участвовавших в референдуме и выборах депутатов в местные кенеши определяется по количеству бюллетеней, извлеченных из автоматически считывающих урн.

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Всего идентификацию на референдуме прошли 1 миллион 345 тысяч 649 человек. Согласно предварительным данным АСУ, в плебисците приняли участие 1 миллион 338 тысяч 735 человек, по результатам ручного подсчета — 1 миллион 338 тысяч 64 человека (включая число избирателей, участвовавших в голосовании вне помещения, итоги по которым были признаны недействительными).

На выборах депутатов в местные кенеши всего идентификацию прошли 1 миллион 288 тысяч 961 человек. Согласно предварительным данным АСУ, в голосовании приняли участие 1 миллион 287 тысяч 945 человек, по предварительным данным ручного подсчета — 1 миллион 287 тысяч 855 человек (включая число избирателей, участвовавших в голосовании вне помещения, итоги по которым были признаны недействительными).

Напомним, процесс подведения итогов в определении результатов голосования по референдуму и выборам депутатов в местные кенеши продолжается. Ранее на основе ряда нарушений отменены итоги голосования вне помещения по референдуму на 12 избирательных участках и по выборам депутатов в местные кенеши на 12 избирательных участках.

По предварительным данным ЦИК, проект новой Конституции поддержали 79,24 процента, против — 13,66 процента пришедших на избирательные участки. Явка составила 37,07 процента.