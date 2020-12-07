В ЦИК разъяснили, как агитировать за и против референдума

В ЦИК 24.kg разъяснили, как агитировать за и против референдума по определению формы правления.

По словам члена Центризбиркома Кайрата Осмоналиева, в течение 10 дней после вступления закона о назначении всенародного голосования в действие ЦИК регистрирует группы сторонников и противников инициативы. В рамках избирательного законодательства их представители проводят кампанию и объясняют свою позицию.

ЦИК предупредила, что все должно быть сбалансировано, без перехода на личности и оскорблений.

«Мы будем отслеживать, как проводят агитацию за и против. Группы прекращают работу за день до референдума, то есть 9 января в 8.00», — отметил Кайрат Осмоналиев.

Напомним, законопроект поступил в ЦИК. Инициатором выступил депутат Акылбек Жапаров. В прилагаемой справке-обосновании говорится, что эта инициатива аналогична той, которую выдвигал экс-парламентарий Курманкул Зулушев в апреле этого года.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020-го стал нелегитимным — срок полномочий истек.