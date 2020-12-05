Идеологически-правовой диверсией назвали конституционное совещание

Гражданин назвал конституционное совещание идеологически-правовой диверсией. Такое заявление сделал Марат Джуманазаров, который прибыл из Иссык-Куля на заседание секции «Основы конституционного строя».

Марат Джуманазаров пришел на заседание в сопровождении своего оператора, а также неизвестного мужчины крупного телосложения.

В своем выступлении он раскритиковал работу членов КС и назвал проводимую работу диверсией.

«Считаю, что это идеологически-правовая диверсия. Я преодолел 300 километров, чтобы вам сказать это. Завтра посмотрю, как вы будете отвечать за это. Вижу, обсуждение идет неправильно. Я писал указы, законы. Я профессионал. Слушайте меня! Курултай — это и есть Жогорку Кенеш. Сделайте его двухпалатным», — сказал Марат Джуманазаров.

Члены конституционного совещания, выслушав агрессивно настроенного гражданина, заверили, что его замечания будут учтены. Члены КС попросили его передать предложения по концепции Основного закона секретариату в письменном виде.

В целях эффективной работы конституционного совещания созданы рабочие группы и секретариат. Члены совещания работают в трех секциях: «Основы конституционного строя», «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» и «Органы государственной власти».

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.