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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Депутаты парламента получили зарплату за октябрь и ноябрь в полном объеме

Депутаты парламента получили зарплату в полном объеме за два месяца — октябрь и ноябрь. Об этом 24.kg сообщила руководитель пресс-службы Жогорку Кенеша Индира Куралбекова.

По ее словам, большинство нардепов свое октябрьское жалование перечислили на ремонт «Белого дома». Но от заработной платы за ноябрь пока никто из депутатов не отказался.

Отметим, что ранее члены шестого созыва заверяли, что готовы работать бесплатно на период продления срока полномочий.

«Белый дом» был разгромлен в ходе беспорядков в ночь с 5 на 6 октября.

Но точную сумму ущерба так и не подсчитали. По предварительным данным, на капитальный ремонт здания необходимо потратить 450 миллионов сомов. Бывший и. о. президента Садыр Жапаров заявил в ходе одной из своих рабочих поездок, что восстановление потребует не более 10 миллионов сомов. Ремонт начали без проведения тендера.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175509/
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