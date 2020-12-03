18:51
USD 84.80
EUR 102.17
RUB 1.12
Власть

Закон о референдуме. Никто не проводил анализа жизни при президентском правлении

Для того чтобы люди знали, за что они будут голосовать на референдуме, необходим анализ парламентской и президентской форм правления. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Наталья Никитенко.

По ее словам, сегодня модно прикрываться словами «народ сказал» и «народ хочет».

«Анализа о том, что такое парламентская форма правления, а что такое президентская, нет. Нет напоминания о том, как люди жили при Акаеве и при Бакиеве, какие были уроки из этого извлечены. Никто этой информации не дает. Говорить о том, что это будет осознанный выбор — манипуляция в определенных политических интересах отдельной группы людей. Такие манипуляции никогда не заканчивались хорошо», — сказала Наталья Никитенко.

Нардеп также сообщила о нарушениях регламента. По ее словам, депутаты при изменении одного слова отправляют документ на обсуждение трех комитетов, а затем он проходит три чтения на палате. В этом случае, отмечает нардеп, судьбу страны хотят решить скомканно, опросным путем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175451/
просмотров: 283
Версия для печати
Материалы по теме
Закон о референдуме. Кворум так и не собрали, голосование перенесли
Закон о референдуме. Депутаты не могут собрать кворум
Закон о референдуме. Дастан Бекешев назвал автора поправок рейдером
На проведение референдума 10 января потребуется больше 4 миллионов сомов
В парламенте обсуждают вопрос формы правления в Кыргызстане
Профильный комитет одобрил законопроект о проведении референдума
В Жогорку Кенеше спорят о необходимости рассмотрения вопроса о референдуме
ЦИК обсудит законопроект о назначении референдума по форме правления
Повторные выборы или референдум? Цена выхода из тупика
СМИ и членов партии «Реформа» не впустили на заседание Конституционной палаты
Популярные новости
Той после свадьбы. В&nbsp;Сети опубликовали видео встречи Садыра Жапарова со&nbsp;сватами Той после свадьбы. В Сети опубликовали видео встречи Садыра Жапарова со сватами
ЦИК поддерживает заявление Клары Сооронкуловой. Пояснение юристов ЦИК поддерживает заявление Клары Сооронкуловой. Пояснение юристов
Заседание Конституционной палаты. Сооронкулова заявляет о&nbsp;служебном подлоге Заседание Конституционной палаты. Сооронкулова заявляет о служебном подлоге
Выборы президента. Первый кандидат сдал подписные листы Выборы президента. Первый кандидат сдал подписные листы
Бизнес
Пять лет топливо &laquo;Евро-5&raquo; в&nbsp;Кыргызстане реализует сеть АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Пять лет топливо «Евро-5» в Кыргызстане реализует сеть АЗС «Газпромнефть»
Beeline продолжает расширять сеть: более 560 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: более 560 базовых станций с начала года!
Яндекс Go&nbsp;запустил в&nbsp;Кыргызстане мониторинг скорости автомобилей Яндекс Go запустил в Кыргызстане мониторинг скорости автомобилей
Боли в&nbsp;животе у&nbsp;новорожденных&nbsp;&mdash; причина бессонных ночей родителей Боли в животе у новорожденных — причина бессонных ночей родителей
3 декабря, четверг
18:48
Выборы президента. Еще шесть кандидатов внесли избирательный залог Выборы президента. Еще шесть кандидатов внесли избирате...
18:45
Бишкекчанка пожаловалась на бездомных, спящих прямо у мусорных баков
18:44
Проблема границ. Жители Аксыйского района обратились к Камчыбеку Ташиеву
18:36
Закон о референдуме. Кворум так и не собрали, голосование перенесли
18:35
В центральном офисе ГРС произошел пожар