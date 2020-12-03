Закон о референдуме. Никто не проводил анализа жизни при президентском правлении

Для того чтобы люди знали, за что они будут голосовать на референдуме, необходим анализ парламентской и президентской форм правления. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Наталья Никитенко.

По ее словам, сегодня модно прикрываться словами «народ сказал» и «народ хочет».

«Анализа о том, что такое парламентская форма правления, а что такое президентская, нет. Нет напоминания о том, как люди жили при Акаеве и при Бакиеве, какие были уроки из этого извлечены. Никто этой информации не дает. Говорить о том, что это будет осознанный выбор — манипуляция в определенных политических интересах отдельной группы людей. Такие манипуляции никогда не заканчивались хорошо», — сказала Наталья Никитенко.

Нардеп также сообщила о нарушениях регламента. По ее словам, депутаты при изменении одного слова отправляют документ на обсуждение трех комитетов, а затем он проходит три чтения на палате. В этом случае, отмечает нардеп, судьбу страны хотят решить скомканно, опросным путем.