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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президенты. Ряды кандидатов продолжают редеть

Еще один кандидат отказался от участия в досрочных выборах президента. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

По ее данным, с заявлением об отзыве документов обратился начальник отдела МП «Бишкекский санитарный полигон» Адилет Маматов.

Таким образом, в гонке остается 39 кандидатов.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175444/
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