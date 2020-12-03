Выборы президента. Равшан Джеенбеков сдал подписные листы

Кандидат в президенты Равшан Джеенбеков сдал подписные листы в ЦИК.

По данным ведомства, он также оплатил избирательный залог в размере миллиона сомов. Центризбирком напоминает, что сегодня до 23.59 претенденты на высший государственный пост в стране должны сдать подписи и перечислить деньги на депозитный счет.