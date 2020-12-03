Выборы президента. Арстан Алай сдал подписные листы

Автор знаменитого «Зима не будет» Арстан Алай (Арстанбек Абдылдаев) сдал в ЦИК подписные листы. Об этом сообщает ведомство.

Уточняется, что он также внес залог в 1 миллион сомов. ЦИК напоминает — сегодня последний день сдачи подписей, которых должно быть не меньше 30 тысяч и не больше 60 тысяч. Сегодня также истекает срок перечисления денег на депозитный счет.

Пока подписные листы принесли 4 претендента, а залог внесли — 14.

В гонке с учетом тех, кто отозвал свои заявления об участии, остается 41 кандидат.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.