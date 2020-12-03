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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Вице-премьер пообещал честную борьбу

В Таласской области прошло заседание республиканского штаба по организации досрочных президентских выборов под председательством вице-премьер-министра Максата Мамытканова.

В ходе встречи обсуждались вопросы по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационных вопросов и материально-техническом обеспечении.

Вице-премьер-министр отметил, что в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции необходимо обеспечить надлежащий эпидемиологический надзор на избирательных участках в день проведения выборов.

Он также подробно остановился на вопросе обеспечения безопасности граждан на избирательных участках.

«Правоохранительные органы должны перейти на усиленный режим несения службы, при малейших нарушениях на избирательных участках реакция должна быть незамедлительной. Мы должны обеспечить прозрачные выборы», — сказал вице-премьер-министр.

В завершение Максат Мамытканов отметил, что все ответственные лица, в том числе руководители государственных ведомств, задействованных в организации выборного процесса, будут нести персональную ответственность за исполнение всех мероприятий.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175427/
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