Выборы президента. Два кандидата отказались участвовать в гонке

В ЦИК поступили два заявления от кандидатов в президенты об отказе участвовать в выборах.

По данным ведомства, документы забрали председатель общественного объединения «Балыкчи Ак-Жол Ынтымагы» Акжолтой Тукунов и экс-депутат Арсланбек Малиев.

Отметим, что сегодня также последний день сдачи подписных листов и внесения избирательного залога.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.