Тилек Токтогазиев рассказал о первых 40 днях работы на посту главы Минсельхоза

Работа в Министерстве сельского хозяйства очень ответственная. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил глава ведомства Тилек Токтогазиев.

По словам чиновника, он работает министром 40 дней и понимает всю ответственность, которую на него возложили.

«Я работаю с утра до позднего вечера», — сказал Тилек Токтогазиев.

Депутат Бакыт Торобаев отметил, что Минсельхозу необходимо строить каналы поливной воды. По его словам, фермерам не хватает ее.

«В Кыргызстане есть 29 тысяч километров каналов воды, чуть больше 5 тысяч километров в ведении Минсельхоза. Фермерам не хватает поливной воды. Если количество в бассейне (Токтогулке) составляет 19 миллиардов кубометров воды, то до сельского хозяйства только половина доходит. Нужно строить каналы. Если у фермеров будет поливная вода, значит, и урожай нормальным будет», — подчеркнул нардеп.