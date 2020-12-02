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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Владимир Путин доволен стабилизацией ситуации в Кыргызстане

Президент России Владимир Путин выразил удовлетворение тем, что ситуация в Кыргызстане стабилизируется. Глава российского государства также отметил важность сохранения позиции республики в международных организациях, сообщает ТАСС.

По данным агентства, лидер РФ заявил об этом на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. «Я выражу наверняка общее мнение, если скажу, что мы всегда с тревогой следили за тем, что происходит во внутриполитической жизни КР. Хочу выразить удовлетворение тем, что ситуация стабилизируется», — сказал Владимир Путин.

«Мы также внимательно смотрим за вашей позицией по поводу соблюдения Кыргызстаном обязательств в рамках международных договоров и с удовлетворением констатируем, что и в рамках ЕврАзЭС (ЕАЭС) страна не меняет свои позиции, и в рамках ОДКБ. Это чрезвычайно важно, в том числе для стабильности самой КР», — подчеркнул он.

Глава России заверил Бишкек в поддержке Москвы на пути дальнейшей стабилизации.

Будем всячески вас поддерживать на пути дальнейшей стабилизации.

Владимир Путин

«В двустороннем плане РФ очень много делает, чтобы поддержать кыргызскую экономику, социальную сферу», — заметил он.

Российский лидер уточнил, что «это касается и фонда в сотни миллионов долларов, и работы, связанной с санитарно-эпидемиологическими службами, фитосанитарным контролем на границах». «Мы рассчитываем и исходим из того, что все будем делать вместе с вами, будем продолжать нашу совместную работу», — заявил он.

Владимир Путин отметил, что «положительных результатов нельзя будет добиться, если нет внутренней стабильности». «Поэтому мы в высшей степени заинтересованы в том, чтобы выборы и в представительный орган власти, и президента прошли на самом высоком уровне, с соблюдением всех требований Конституции, избирательного закона», — добавил он.

Досрочные выборы президента Кыргызстана состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175303/
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