У столичных школ нет средств на дезинфекцию. Балбак Тулобаев обещал выделить

У столичных школ нет денег на приобретение средств индивидуальной защиты и дезинфекции. Об этом на очередной сессии сообщила депутат Валентина Лисниченко.

По ее словам, сейчас в школах не работают родительские общественные фонды, за счет которых администрация могла бы приобретать средства защиты. «Если в январе откроем, то как будем обеспечивать их всеми СИЗ? Сейчас даже хлорирующих средств нет. Это достаточно серьезный вопрос. Если в январе начнем обучение в традиционном режиме, то школы не готовы принимать учеников», — отметила она.

И. о. мэра Балбак Тулобаев пообещал, что муниципалитет рассмотрит этот вопрос.

«Может, в городском бюджете найдем, я там спрятал пять миллионов сомов для коронавируса. Может, их направим на школы», — отметил он.

Напомним, ранее муниципалитет сообщил, что ученики в Бишкеке могут вернуться в школы в третьей четверти.