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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Садык Шер-Нияз отозвал свои документы из ЦИК

Садык Шер-Нияз отозвал свои документы, поданные для участия в досрочных выборах президента. Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

Накануне стало известно, что Садык Шер-Нияз решил снять кандидатуру с выборов после встречи с Садыром Жапаровым.

Таким образом, в гонке остается 45 кандидатов.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175092/
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