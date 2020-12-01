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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Кандидаты возмущены жалобой Коалиции за демократию и гражданское общество

Кандидаты в президенты возмущены жалобой Коалиции за демократию и гражданское общество в ЦИК. Один из претендентов на пост главы государства, депутат Каныбек Иманалиев объяснил 24.kg почему.

По его словам, эта организация больше не защищает права человека и общедемократические ценности, она обслуживает представителей власти. «Рабочая группа ЦИК должна рассмотреть сегодня эту жалобу коалиции. Юристы утверждают, что мы нарушили избирательное законодательство, проведя пресс-конференцию в 24.kg 24 ноября. Но это не нарушение. Мы не занимались преждевременной агитацией, поскольку пока не являемся официально кандидатами. Сейчас идет сбор подписей, и нас еще не зарегистрировали», — сказал Каныбек Иманалиев.

В свою очередь глава коалиции Эрик Ирискулбеков считает, что никакой предвзятости в их обращении в Центризбирком нет. И напомнил: ЦИК может и не удовлетворить их жалобу, если не выявит в пресс-конференции элементов скрытой агитации. «Мы всего лишь просим ЦИК обратить на это внимание и дать разъяснение», — подчеркнул Эрик Ирискулбеков.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175071/
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