Выборы президента. Избирательные фонды образовал 41 кандидат

Претенденты на высший государственный пост в стране предоставили информацию о движении средств на своих спецсчетах. ЦИК опубликовала данные.

По ее сведениям, избирательные фонды образовал 41 кандидат из 47, однако движение средств есть пока у 29 претендентов.

На счету у Адахана Мадумарова 1 миллион 161 тысяча сомов, из которых израсходовано 1 миллион 160 тысяч 610.

У Арстанбека Абдылдаева — 1 миллион сомов. Он уже потратил 550 тысяч 305.

Кубан Чороев имеет на счету 100 тысяч сомов. Пока не потратил ни одного.

У Канатбека Исаева — 177 тысяч сомов. Расходы составили 18 тысяч 590.

Рашид Тагаев собрал 522 тысячи 500 сомов, а потратил 435 тысяч 105.

На счету Женишбека Байгуттиева 299 тысяч сомов. Израсходовано 118 тысяч 546.

У Клары Сооронкуловой — 126 тысяч сомов. Она потратила 6 тысяч 150.

Аймен Касенов собрал 1 миллион 454 тысячи 875 сомов. Израсходовал 1 миллион 291 тысячу 970.

У Садыка Шер-Нияза, который накануне снял кандидатуру, на счету 50 тысяч сомов, а потратил 9 тысяч 620.

У Урустама Кабылбекова — 25 тысяч сомов, он потратил столько же.

На счет Ильгиза Товкеева поступило 100 тысяч сомов, столько же и израсходовано.

У Мыктыбека Арстанбека — 10 тысяч сомов. Потратил 5 тысяч 10.

Бактыбек Калмаматов собрал 700 тысяч 20 сомов, израсходовал 87 тысяч 15.

У Токтайым Уметалиевой на счету 1 тысяча 900 сомов. Она пока ничего не потратила.

У Арсланбека Малиева — 225 тысяч сомов, израсходовано столько же.

На счету Медера Болгомбаева 30 тысяч сомов, потратил 29 тысяч 500.

Поступления на счет Имамидина Ташова составили 800 тысяч сомов, израсходовано 360 тысяч 660.

У Курсана Асанова 333 тысячи сомов, потратил 38 тысяч 45.

Каныбек Иманалиев имеет на счету 20 тысяч сомов, израсходовано 2 тысячи 520.

У Равшана Джеенбекова — всего 350 тысяч сомов, потрачено 63 тысячи 405.

Санжарбек Энназаров внес 5 тысяч сомов, израсходовал 4 тысячи.

Поступления у Кубанычбека Исабекова составили 40 тысяч 500 сомов, столько же и израсходовано.

Эльдар Абакиров имеет 10 тысяч сомов, траты составили 9 тысяч 750.

У Улукбека Кочкорова — 50 тысяч сомов, потратил 49 тысяч 900.

Кубанычбек Токтосунов внес 7 тысяч 250 сомов, а израсходовал 7 тысяч 150.

У Бабыржана Тольбаева — всего 5 миллионов 200 тысяч сомов. Траты — 1 миллион 490 тысяч 635.

На счету Абдиля Сегизбаева 509 тысяч 910 сомов. Потратил 466 тысяч 750.

Самат Ибраев внес 4 тысячи сомов. Пока не расходовал.

У Садыра Жапарова — 1 миллион 230 тысяч сомов. Траты — 104 тысячи 45.

Отметим, что кандидаты в президенты обязаны еженедельно предоставлять сведения о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном счете.

До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.