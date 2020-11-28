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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Кыргызстанцы могут подписаться в списках разных кандидатов

Избиратели вправе ставить подпись в поддержку разных кандидатов, но только один раз в поддержку одного и того же. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

По ее данным, такая норма содержится в конституционном законе о выборах президента и депутатов.

Кандидат должен предоставить в ЦИК списки поддержавших его избирателей. Их количество должно быть не менее 30 тысяч и не более 60 тысяч.

В Центризбиркоме добавляют, что все графы в подписном листе заполняются избирателем собственноручно, полностью, без сокращений, за исключением общепринятых (город — г., микрорайон — мкр., и так далее). Если данные не вмещаются в соответствующую графу подписного листа, то избиратель вправе внести их в нижнюю строку, при этом следующий подписант должен внести свои данные ниже.

Избиратель вправе указать контактный телефон по своему желанию. В целях проверки достоверности его подписи рабочая группа по приему и проверке подписных листов вправе позвонить избирателю и уточнить сведения.

Если при проверке подписных листов обнаруживается несколько подписей одного и того же лица в поддержку одного и того же кандидата на должность президента, достоверной считается только одна подпись, а остальные признаются недействительными.

Подписные листы по сбору подписей в поддержку кандидата в президенты вместе с документом, подтверждающим внесение избирательного залога, должны быть сданы в ЦИК до 3 декабря (включительно).

До 14 декабря включительно ЦИК регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает удостоверение. Если ему отказали в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174837/
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