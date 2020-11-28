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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Феликс Кулов считает, что они должны пройти 17 января

Экс-депутат Жогорку Кенеша Феликс Кулов считает, что досрочные выборы президента необходимо назначить на 17 января. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Политик напомнил, что, согласно закону, досрочные выборы президента должны быть проведены в трехмесячный срок со дня прекращения полномочий действующего главы государства.

«Заявление об отставке Сооронбай Жээнбеков написал 15 октября 2020 года. Следовательно, трехмесячный срок заканчивается 15 января 2021 года. Это день приходится на пятницу. Напрашивается очевидный вывод назначить дату выборов на воскресенье 17 января», — отметил он.

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Феликс Кулов добавил, что в качестве многочисленных доводов можно привести занятость людей в пред- и посленовогодние дни, вторую волну COVID-19 и другие.

«В числе других, как сейчас выясняется, появилась серьезная проблема со своевременным сбором подписей, обусловленная низкой активностью населения по причине холодов и коронавирусными ограничениями», — отметил он.

По его мнению, в данной ситуации необходимо руководствоваться главным конституционным принципом прямого действия о предоставлении равных возможностей для всех кандидатов.

«Поэтому Жогорку Кенеш должен поправить ЦИК и назначить дату выборов на 17 января 2021 года», — отметил Феликс Кулов.

До 14 декабря включительно ЦИК регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает удостоверение. Если ему отказали в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174832/
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