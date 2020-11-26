Выборы президента. Член ЦИК предложил недовольным кандидатам обратиться в суд

Член ЦИК Бахтияр Кадыров предложил несогласным с количеством подписей (от 30 до 60 тысяч) кандидатам в президенты обратиться в Верховный суд и Жогорку Кенеш со своими претензиями.

По его словам, ЦИК самовольно не может изменить установленные конституционным законом сроки и порядок сбора подписей.

«Вам следуют идти в суд. Мы понимаем ваши опасения, что из-за сжатых сроков вы можете не успеть сдать до 3 декабря включительно подписные листы. Но мы не можем вам ничем помочь», — отметил Бахтияр Кадыров.

Напомним, инструкция о порядке сбора подписей и проверки их достоверности разработана по конституционному закону и утверждена постановлением от 17 июня 2017 года. Тогда же установлена и форма. В 2019-м в нее внесли изменения. Однако порядок в бланке не меняли, как и количество подписей. Изменился только верхний предел — до 60 тысяч.

В связи с досрочными выборами сократились сроки, но количество подписей не уменьшали.

ЦИК уточнил, что сбор подписей начинается со дня создания избирательного фонда и организовывается уполномоченными представителями кандидата. Все расходы только через избирательный фонд. Его следует создать в течение пяти календарных дней со дня выдачи справки о соответствии.

До 14 декабря включительно ЦИК регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает удостоверение. Если ему отказали в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.