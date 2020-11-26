Депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко считает, что нужно убрать из закона норму о примирении сторон в случае домашнего насилия. Об этом она сообщила на пресс-конференции, посвященной ежегодной акции «16 дней против насилия».

По ее словам, необходимо ужесточить наказание за насилие в отношении женщин и девочек.

«Нужно убрать норму о примирении сторон в случае домашнего насилия. Осужденные за насилие также не должны иметь права на амнистию. В обществе нет некой стигматизации насильника. И пока этого нет, трудно что-либо делать. Недостаточно принятых норм в законе. Важно, чтобы люди изменили отношение к насилию. Депутаты могут рассмотреть вопросы бюджета, касающиеся кризисных центров, оказания бесплатной юридической помощи. Но этого мало», — сказала она.

Фото 24.kg. Пресс-конференция, посвященная ежегодной акции «16 дней против насилия»

Наталья Никитенко также считает, что насилие — угроза всему обществу и будущему страны. Она обратилась к мужчинам.

«Многим кажется, что женские организации проводят марши, и это дело женщин. Но я хочу обратиться к мужчинам. Речь идет о ваших матерях, сестрах и дочерях. Каждый думает, что это его обойдет. Но когда такие высокие показатели насилия, это рано или поздно коснется каждого человека», — резюмировала она.